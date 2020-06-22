Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat olarak gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

BUGÜN BAŞLADI! CEZASI 900 TL

Bugünden itibaren ise kurala uymayana 900 lira idari para cezası uygulanacak.

48 İLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.



