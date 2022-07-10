HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uygulama gizleme: iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo telefonlarda uygulama gizleme nasıl yapılır?

Uygulama gizleme: iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo telefonlarda uygulama gizleme nasıl yapılır?

10.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonunuzda bazı uygulamaları gizlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle durumlarda genellikle dışarıdan bir uygulama indirmeniz gerekir. Bu işlem için bazı yollar da uygulamanız lazımdır. iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo cihazlarda uygulama gizleme nasıl yapılır?

Uygulama gizleme: iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo telefonlarda uygulama gizleme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Iphone uygulama gizleme
  • Xiaomi uygulama gizleme
  • Huawei uygulama gizleme
  • Samsung uygulama gizleme
  • Oppo uygulama gizleme
  • General Mobile uygulama gizleme
  • Tablette uygulama gizleme

Uygulama gizleme telefona göre değişiklik gösteren bir işlemdir. Bu noktada uygulayacağınız adımları, cep telefonunuzun modeline göre yapmalısınız. Örneğin; iPhone cihazınızda gerçekleştireceğiniz ayar, Android tarafında geçerli olmayabilir.

Iphone uygulama gizleme

Iphone tarafında uygulamalarınızı gizlemeniz için yapmanız gereken birtakım ayarlar vardır. Bu ayarları App Store üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İzlemeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

  • Öncelikle iPhone marka telefonunuzda App Store uygulamasını açın.
  • Ekranın üst tarafında yer alan hesap düğmesine dokunun.
  • Buradan Satın Alınanlar seçeneğine dokunun. Eğer aile paylaşımı hizmetini kullanıyorsanız Satın Aldıklarım'a dokunun.
  • Bu ekrandan gizlemek istediğiniz uygulamayı bulmanız gerekir. Ardından da sola kaydırın ve Gizle seçeneğine dokunun.
  • Son olarak Bitti deyin ve işlemi tamamlayın.

iPhone ana ekranda uygulama gizleme

iPhone ana ekranda uygulama gizleme işlemi biraz daha farklı gerçekleşiyor. Bu işlemde de şu yolları izleyebilirsiniz:

  • Öncelikle ana ekranınızda boş bir alana basılı tutun.
  • Bunu takiben ekranınızın alt tarafında çıkan noktalara dokunun.
  • Gizlemek istediğiniz uygulamanın altındaki daireye basın.
  • Son olarak Bitti'ye dokunun ve işlemi sonlandırın.

Xiaomi uygulama gizleme

Xiaomi telefonlarda uygulama gizleme işlemleri için de tıpkı iPhone'da olduğu gibi uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut. Xiaomi telefonunuzda uygulama gizleme işlemini şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

  • Öncelikle Xiaomi akıllı telefonunuzda yer alan Ayarlar menüsüne ulaşım sağlayın.
  • Ayarlar menüsüne girdiğinizde Uygulama Kilidi adlı seçeneği bulun ve dokunun.
  • Uygulama Kilidi'ni aktif hale getirmenizin ardından Gizli Uygulamalar adlı sekmeye erişim sağlayarak gizlemek istediğiniz uygulamayı ya da uygulamaları seçmeniz gerekir.
  • Bu uygulamaları seçmenizin ardından Ana Menü'ye gelerek pinch zoom out adındaki hareketi sergileyerek gizlemiş olduğunuz uygulamaları belirlediğiniz şifre ile açabilirsiniz.

Huawei uygulama gizleme

Huawei telefonlarda uygulama gizleme işlemi daha kısadır. Huawei uygulama gizleme işlemleri şu şekilde gerçekleşir:

  • Öncelikle telefonunuzda yer alan Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Bunu takiben karşınıza gelen ekrandan güvenlik ve gizlilik adındaki menüye erişim sağlayın.
  • Bu menüden de Private Space adlı bölüme girin.
  • Karşınıza ilgili talimatlar gelecektir. Bu talimatları uygulayın ve hangi uygulamayı gizlemek istiyorsanız onu ekleyin.

Redmi Note 8 uygulama gizleme

Bir Xiaomi telefonu olan Redmi Note 8'de uygulama gizleme için yukarıda anlattığımız adımları takip edebilirsiniz.

Samsung uygulama gizleme

Samsung marka telefonunuzda uygulamaları gizlemek için bazı adımları takip etmeniz gerekir. Samsung uygulama gizleme adımları şu şekildedir:

  • Öncelikle uygulamalarınızın bir liste halinde sunulduğu ekrana gelin.
  • Bu ekrandan sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.
  • İlk olarak Ayarlar seçeneğine dokunun ve sonra Uygulamaları gizle kısmına dokunun.
  • Son olarak gizlenecek uygulamayı seçin ve Tamam seçeneğine basın.

Oppo uygulama gizleme

Oppo marka telefonlarda uygulama gizleme diğer telefonlarda olduğu gibi oldukça basittir. Oppo uygulama izleme adımları için şu adımları izlemeniz gerekir:

  • Öncelikle Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Buradan Gizlilik alanına erişim sağlayın.
  • Gizlilik bölümünde yer alan Uygulama Kilidi kısmına erişin.
  • Buraya geldiğinizde gizlemek istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz.

General Mobile uygulama gizleme

General Mobile marka telefonlarda da uygulama gizlemek için yine uygulamanız gereken birtakım adımlar vardır. Bu adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikle Ayarlar menüsüne girmeniz gerekir.
  • Bu ekrandan Ana Ekran seçeneğine giriş yapın.
  • Son olarak Uygulamaları gizle kısmına erişin ve istediğiniz uygulamayı gizleyin.

Tablette uygulama gizleme

Tabletlerde de uygulama gizleme Android telefonlarla benzer şekilde gerçekleştirilir. Üstten kendi tabletinizdeki ayarlar bölmelerine benzeyen açıklamayı alıp uygulayabilirsiniz. Böylece tabletinizde de istediğiniz uygulamanın gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendiBayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybettiİki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti
O ülke karıştı! Başbakanın istifası...O ülke karıştı! Başbakanın istifası...
Anahtar Kelimeler:
Huawei Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti

İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti

İki aile birbirine girdi! 54 kişi yaralandı...

İki aile birbirine girdi! 54 kişi yaralandı...

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

İlginizi Çekebilir

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.