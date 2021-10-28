Uygulama Gizlilik Raporu, iOS 15.2 beta'da görüldü! Uygulama Gizlilik Raporu nedir?

iPhone'lara yüklenebilen iOS 15 güncellemesi ilk olarak eylül ayında tüm kullanıcılara sunulmuştu. Eylül ayından sonra sorunları çözmek adına kullanıcılara iOS 15.0.1 ve iOS 15.0.2 güncellemeleri verilmişti. Bu iki küçük güncellemeden sonra geçtiğimiz günlerde ise iOS 15.1 güncellemesi kullanıma sunmuştu.

iOS 15.1'in ardından, iOS 15.2 beta 1 sürümü geliştiriciler için yayınlandı. Bu sürümde ise Apple'ın daha önce detaylarını açıkladığı "Uygulama Gizlilik Raporu" özelliği yer alıyor.

iOS 15.2 BETA'DA GÖRÜLEN UYGULAMA GİZLİLİK RAPORU NEDİR?

iOS 15.2 beta'nın sürüm notlarına göre, yeni sürüm, kullanıcıların uygulama etkinliklerini görüntülemesine olanak tanıyan bir özellik olan Uygulama Gizlilik Raporu'nu sunuyor. Apple bu özelliği şöyle açıklıyor:

"Uygulama Gizlilik Raporu’nu açtığınızda, uygulamalarınızda gerçekleşen işlemleri bir bakışta görebiliyorsunuz. Uygulamaların konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize son 7 günde ne sıklıkla eriştiğini Ayarlar’daki bir bölümden takip edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaların bağlantı kurduğu alan adlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Gizlilik Değeri

Etiketleri ve bu özellik birlikte kullanıldığında, uygulamaların gizliliğinizi nasıl ele aldığını daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz."

iOS 15.2 güncellemesi kullanıma girdiğinde Apple'ın önemli özelliği için Ayarlar > Gizlilik > Uygulama Gizlilik Raporu > Uygulama Gizlilik Raporu'nu Aç yolunu izlemeniz yeterli olacak.

iOS 15.2 güncellemesinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

