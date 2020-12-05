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Uygulama noktalarındaki bariyerlere çarparak kaçtılar

05.12.2020 03:08 | Son Güncelleme:
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Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra oluşturulan kontrol noktasında bariyerlere çarparak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Aykut S.

Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra oluşturulan kontrol noktasında bariyerlere çarparak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Aykut S. ve yanındaki kardeşi Yusuf S., yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte saat 21.00’ dan itibaren başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında bir çok noktada şehrin giriş ve çıkışları ile ana arterlerde uygula yaptı. Uygulama kapsamında Kardemir Kavşağı’nda oluşturulan kontrol noktasında, dur ihtarına uymayan 37 AAD 169 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takip edilerek kovalanan otomobil, Balıklarkayası mevkiindeki uygulama noktasındaki polis bariyerlerine çarparak Kastamonu istikametine kaçmaya devam etti. Polis ekipleri uyarı amaçlı havaya ateş açmasına rağmen yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil Karabük - Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkiinde ki kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekipleri yolu ekip otoları ile kapatması sonucu durduruldu. Demir bariyerlere çarpması sonucu hasar gören otomobilin sürücüsü Aykut S ve kardeşi Yusuf S., burada polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.
Kenti adeta birbirine katan 2 kardeş sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere 5000 Evler Şehit Mehmet Esen karakoluna getirildi. Gazetecilerin neden kaçtıkları yönündeki soruları cevapsız bırakan şahıslardan sürücü Aykut S’nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

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