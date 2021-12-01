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  4. Uygulama noktasında akılalmaz kaza! Araç ters döndü

Uygulama noktasında akılalmaz kaza! Araç ters döndü

01.12.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada bir sürücü, yaptığı ani frenle kazaya sebep oldu. Aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarptığı otomobil sulama kanalına ters dönerken, sürücü yaralandı.

Uygulama noktasında akılalmaz kaza! Araç ters döndü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Söğütçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme’den Kula istikametine seyir halinde olan Cevdet P. idaresindeki otomobil, Söğütçayı mevkiinde uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görünce ani fren yaptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Aynı yönde seyreden Mustafa K. (76) idaresindeki otomobilin çarptığı araç, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına ters döndü. Ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Cevdet P., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Cevdet P., önce Kula Devlet Hastanesi’ne ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Cevdet P.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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