Uygulama noktasında kaçmak isteyen şahıslar 25 gram esrarla yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından otomobille geri geri kaçmaya çalışan şahısların üzerinde yapılan aramada 25 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, Yeni Antalya yolu üzerinde şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yaptığı sırada, ani fren yaparak geri geri kaçmaya çalışan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan M.Ö. (28), O.Ö. (21), M.Ö. (23), H.S. (21) ve S.Ö. (21) isimli şahıslar kimlik kontrolü yapıldı ve üstleri arandı. Yapılan aramada şüphelilerden M.Ö.’nün üzerinde 22 gram esrar, diğer M.Ö.’nün üzerinde de 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüphelilerden 4’ü serbest bırakıldı. Üzerinde 22 gram esrar bulunan M.Ö. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından şüpheli serbest bırakıldı.

