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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

26.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da, sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na (48) çarptı. Yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi'nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarpıp, kaçtı. Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Z.İ. (19) olduğu belirlendi. Z.İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Z.İ.’nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TÖREN YAPILACAK

Şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu ortak bahçede resmi tören yapılacak. Emanetoğlu’nun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli’nin Kandıra ilçesine gönderilecek.

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şehit polis Yalova

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