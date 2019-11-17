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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 23:19 | Son Güncelleme

BİLECİK Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kazada Uzman Çavış Salim Kayın (24) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar G. (60) gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bilecik-Bozüyük yolunda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar D. yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar D., Bilecik Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

'KONTROLSÜZ BİR ARAÇ ÇARPMIŞ'

Acı haberi alan Uzman Çavuş Mert Kaya'nın meslektaşları hastaneye geldi. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu da hastaneye gelip kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Bilal Şentürk, kontrolsüz bir aracın Uzman Çavuş Mert Kaya'ya çarparak şehit ettiğini ifade ederek, "Maalesef bir şehidimiz var. Uzmanımız şehit oldu yol kontrolünde. Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpmasından dolayı. Yaralımızın durumu iyi çok şükür. Ama uzmanımızı kaybettik başımız sağ olsun" dedi. Kazada hayatını kaybeden Mert Kaya'nın Gümüşhaneli olduğu ve 1 ay kadar öncede nişanlandığı öğrenildi.

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