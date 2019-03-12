Uygulama noktasında polise yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu'nda şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 616 uyuşturucu hap bulundu. Otomobildeki S.G., İ.B. ve R.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. R.K. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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