HABER

Uygulama noktasından kaçan araçtan 5 bin 700 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Batman’dan Mardin’in Midyat ilçesi istikametine gelen A.Ç.

Uygulama noktasından kaçan araçtan 5 bin 700 paket kaçak sigara çıktı

Batman’dan Mardin’in Midyat ilçesi istikametine gelen A.Ç. idaresindeki 42 AOE 21 plakalı aracın uygulama noktasından kaçmasıyla başlayan kovalamaca jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ile yakalandı. Takla atarak yoldan çıkan araçta yapılan aramalarda 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasından kaçan şüpheli araç, Midyat İlçe Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine savcılık talimatları doğrultusunda sıcak takibe alındı. Aracıyla Barıştepe Mahallesi mevkiinde tali yollara kaçan sürücü, aracı kontrol edemeyince tarlaya uçtu. Yapılan aramada aracın içinde kaçak sigaraları bulan ekipler, A.Ç.’yi gözaltına aldı.
Hurdaya dönen aracı kullanan şüphelinin ayrıca ehliyetsiz olduğunu belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları sorgunun ardından zanlıyı adli mercilere sevk ederken, kazalı araç yedi emin otoparkına teslim edildi.
Savcılık soruşturması devam ediyor.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
HDP önündeki eylemde 26'ncı gün; aile sayısı 48 olduHDP önündeki eylemde 26'ncı gün; aile sayısı 48 oldu
Kütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandıKütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.