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  4. İstanbul'da toplu taşımada gece tarifesi! Çift bilet uygulaması için İBB'den açıklama geldi

İstanbul'da toplu taşımada gece tarifesi! Çift bilet uygulaması için İBB'den açıklama geldi

11.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu taşımada gece tarifesi uygulanması sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı toplu taşıma araçlarında gece seferlerinde çift bilet tarifesinin geçerli olmasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da toplu taşımada gece tarifesi! Çift bilet uygulaması için İBB'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çift bilet uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul’da ağustos 2019’da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmetinin, yurttaşlardan ilgi görmeye devam ettiği belirtildi.

UKOME kararıyla belirlenen ücret tarifesinin, metrobüste gündüz fiyatından, metro, otobüs ve vapurlarda ise çift bilet olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise 6 Şubat 2020'de alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaya girmişti" ifadesi kullanıldı.

ÇİFT BİLET UYGULAMASI OLAN HATLAR

İstanbulluların, 6 metro hattında hafta sonları ve 9 İETT otobüsü hattında her gün 24 saat kesintisiz toplu ulaşımla seyahat edebildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesi çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.

Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli. Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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