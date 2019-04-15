Uygulama yapan polise otomobil çarptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.
Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 plakalı siyah bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisine çarpıp kaçtı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla özel bir hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan sürücünün yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
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