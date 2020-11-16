Uygulama yapan polisler duruma duyarsız kalmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, elektrikli bisikletle çocuklarını hastaneye götürmeye çalışan Suriyeli aileyi ekip arabasıyla hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Alanyurt yolunda uygulama yapan İnegöl trafik ekipleri gelen elektrikli bisikleti durdurdu. Üzerinde karı koca ve kucaklarında bebeği olan ailenin telaşlı olduğu görüldü. Ekipler yaptıkları incelemede 1,5 aylık Sena Nasif’in ateşinin yüksek olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine polis ekipleri kendi arabalarına aileyi alarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Polisler tarafından getirilen 1,5 aylık bebek İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Trafik ekipleri de normal görevlerine daha sonra devam etti. Sena’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

