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Uygulama yapan trafik polislerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Samsun'da, trafik polislerine saldırdıkları ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uygulama yapan trafik polislerine saldırdıkları iddiasıyla anne ve oğlu gözaltına alındı.

İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bir kamyoneti durdurdu.

Cenazeleri olduğunu öne sürerek trafik polisleriyle tartışmaya başlayan sürücü M.B. (60), araçtan indikten sonra polis aracının camını yumruklayarak kırdı.

Bu sırada M.B'nin annesi E.B. de bastonuyla polislere saldırdı.

Gözaltına alınan zanlılar, İlyasköy Polis Merkezi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, ifadelerinde, polis aracının kırılan camını tamir ettireceklerini söyledikleri öğrenildi.

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ilkadım saldırı Samsun trafik polisi

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