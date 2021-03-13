HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı

Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı

13.03.2021 22:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden 350,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal edip satışını yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden 350,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal edip satışını yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine ekipler, uyuşturucu ticareti zanlısının yolcu olarak bulunduğu otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otobüsteki S.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 350,74 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkarılan S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Beyoğlu’nda parti yapılan mekana polis baskınıBeyoğlu’nda parti yapılan mekana polis baskını
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Karabük’te kaza yapan sürücüyü kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Hiç kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Belediye Başkanı'nın apartmanının istinat duvarı çöktü

Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021

Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Vasip Şahin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir'de yeni koronavirüs kararları

Kayseri’de 4 katlı binada korku dolu anlar! Apartmanın çatısı alev topuna döndü

4 katlı binada korku dolu anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.