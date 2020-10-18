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  4. Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin iki farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin iki farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada çok sayıda kişiye kurallara uymadığı için işlem yapıldı. Ayrıca uygulama noktasında polisleri görüp kaçan iki araç ise nefes kesen kovalamaca sonucu Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Bursa’da İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İnegöl Alanyurt yolu ile Ahmet Türkel çevre yolunda 2 saat süren genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gelen araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular aşağı indirilerek üst aramaları yapıldı ardından araçlar didik didik arandı. Uygulamada durdurulan bir araçta biri kadın 3 şahsı araçtan indiren ekipler sürücü dahil 3 kişinin ayakta durmakta güçlük çektiğini görünce şok oldular. Üstelik şahıslardan hiçbirinin de maske takmaması dikkat çekti. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahsın ehliyetine el konuldu. Ayrıca 3 kişiye de maske takmadıklarından dolayı işlem yapıldı.
Diğer yandan, uygulama noktasında polisleri gören bir araç sürücüsü durmayarak kaçtı, yine aynı dakikalarda polisleri fark eden bir başka araç sürücüsü de dönerek ters istikametten kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine devreye giren yunus ekipleri kısa sürede kaçan iki aracı yakaladı. Alkollü oldukları için kaçan sürücülere işlem yapıldı.

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