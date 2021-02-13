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Uygulamada yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

13.02.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücüye ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yaşandı.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücüye ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.
Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’den sonra pandemi uygulaması yapan polis ekipleri otomobilleri durdurarak sokağa çıkma izin belgesi ile araç ve sürücü evraklarını kontrol etti. Denetim kapsamında durdurulan 68 EZ 484 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir D.’nin (58) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirlenirken, yapılan alkol testinde 66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesildi.

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