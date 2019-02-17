HABER

Uygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, orman yolunda yakalandı.

Uygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, orman yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri Dursunbey-Karaçaltı karayolunda yaptıkları uygulama sırasında ’dur’ ihtarına uymayan ve kaçan 10 R 2822 aracı Bağtepe Mahallesi orman yolunda ele geçirdi. Arabada yapılan aramada 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, bin adet av tüfeği fişeği, 500 kuru sıkı tabanca fişeği, 50 adet silah askısı ve 4 adet tabanca temizleme yağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturmanın devam ettiği ve tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandıPolisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı
OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vurulduOMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.