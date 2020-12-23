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Uygulamadan kaçan lüks otomobil, 24 saat geçmeden bulundu

23.12.2020 18:18 | Son Güncelleme:
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655 Karayolu Yığılca Işıklı kavşakta yapılan uygulamadan kaçan lüks otomobil, 24 saat geçmeden bulundu.

655 Karayolu Yığılca Işıklı kavşakta yapılan uygulamadan kaçan lüks otomobil, 24 saat geçmeden bulundu. Sürücüye 12 bin 894 lira ceza uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-655 karayolu Yığılca Işıklı kavşakta Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada sokakta olan araçlara yönelik yapılan uygulama esnasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik polisi BMW marka lüks otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracın bilgileri telsizlerden tüm emniyet birimlerine aktarılırken, ara sokaklara giren lüks otomobil gözden kayboldu. Uygulama ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil olayın üzerinden 24 saat geçmeden Bolu Caddesi’nde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Aracın sürücüsü olayı bilmediğini, otomobilin akşam saatlerinde başka bir tanıdığında olduğunu belirtti. Yapılan kontroller sonrasında Trafiği tehlikeye atarak araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanmaktan 12 bin 894 lira ceza uygulandı.

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