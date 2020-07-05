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  4. Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı

Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, fazla yolcu alan halk otobüsü güzergahı dışında durdurularak idari para cezası kesilip, 15 gün de trafikten men edildi. 28 kişinin bulunması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

Uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı

Esenyut'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Denetim sırasında bir otobüsün kaçtığı görüldü.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri içinde fazla yolcu olan halk otobüsünü durdurmaya çalıştı. Halk otobüsü şoförü güzergahı dışında durduruldu. İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

15 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İçerisinde fazla yolcu bulunan halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi. (İHA)

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