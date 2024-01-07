HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL'lik dudak uçuklatan ceza!

Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL'lik dudak uçuklatan ceza!

07.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da alkollü sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uygulandı, ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL'lik dudak uçuklatan ceza!

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu.

Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

48167e3e-863c-4e87-9daf-dec26e190238

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem dolandırdılar, hem dalga geçtiler! 'Pes' dedirten sözlerHem dolandırdılar, hem dalga geçtiler! 'Pes' dedirten sözler
Arazisinde kepçeyle kazı yaptığı esnada fark etti!Arazisinde kepçeyle kazı yaptığı esnada fark etti!
Zigana'da olağanüstü gün batımı manzaralarıZigana'da olağanüstü gün batımı manzaraları
Anahtar Kelimeler:
Çorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.