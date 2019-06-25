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Uygulamalı Çiftçi Okullarının 30. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: - "Amacımız kırsalda kalkınmayı sağlamak ve gıda güvenliğini temin etmek. Bunun için de çiftçinin kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu okullar, çiftçinin bilgiye erişimini teşvik etmek için araçtır"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Amacımız kırsalda kalkınmayı sağlamak ve gıda güvenliğini temin etmek. Bunun için de çiftçinin kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu okullar, çiftçinin bilgiye erişimini teşvik etmek için araçtır." dedi.

Selışık, bir otelde düzenlenen Uygulamalı Çiftçi Okullarının 30'uncu yıl dönümü etkinliğinde, FAO'nun çiftçilerin öğrenme ve çözüm bulma sürecine öncelik verdiğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda ortakla Uygulamalı Çiftçi Okullarını desteklemeye devam ettiklerini belirten Selışık, okulların üreticinin alanında uzmanlaşmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

- "Eğitimler sahada gerçekleşiyor"

Selışık, çiftçilerin karar mekanizmasına katılımının teşvikiyle sorunlara çözüm üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Çiftçi Okulları, bilindiği gibi bir okul değil. Birlikte sorunları tespit edip, ürünün yetiştirileceği tarladan hasada kadar aşamaları değerlendirerek sorunlara çözüm üretiyor. En iyi ve yüksek verimi elde edecek, planlanmış bir eğitim. 15-20 kişilik çiftçi grubunun bir araya geldiği eğitimler sahada gerçekleşiyor. Bilgiye ulaşmada sorun yaşayan ve kısıtlı imkanı olan çiftçilerin ayağına bilgi getirilmiş oluyor. Başarılı bir uygulama. Çiftçi hasat dönemi sonunda mezun olmuş oluyor. Sürdürülebilir ve devam eden bir süreç. Amacımız kırsalda kalkınmayı sağlamak ve gıda güvenliğini temin etmek. Bunun için de çiftçinin kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu okullar, çiftçinin bilgiye erişimini teşvik etmek için araçtır. Projeyi, Konya ve Karaman'da 7 ilçede yürütüyoruz. Diğer illerde ise farklı modellerle bunu yaygınlaştırdık."

Programa, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, akademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katıldı.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Türkiye Temsilci

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