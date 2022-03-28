Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çeken Steelseries Rival 3 inceleme

Sizi rakiplerinizin önüne geçirecek bir mouse'a ne dersiniz? Steelseries Rival 3, oyuncular için özel olarak tasarlandı ve fonksiyonlarıyla birçok oyuncu mouse'tan sıyrılmayı başardı. Sizi harika tepkime süresi ile rekabetçi oyunlarda bir adım öne geçirecek Rival 3 nasıl, Steelseries Rival 3 özellikleri neler merak ediyorsanız vakit kaybetmeden buyurun, Steelseries Rival 3 incelememize geçelim.

Steelseries Rival 3

Steelseries Rival 3'ün teknik özellikleri

Çoğu oyuncu mouse en fazla 200 IPS değeri sağlarken Rival 3, 300 IPS değerini oyunculara sunuyor. Bu da sizin oyunlarda daha çabuk refleks gösterebilmenize, rakibinizden daha hızlı davranarak bir adım önde olmanıza olanak sağlıyor. Mouse'u saniyede 7.6 metre hareket alanında hızla hareket ettirebilirsiniz. Birçok markanın aksine mümkün olan en ucuz sensörü ürününe ekleyen model, kullanıcılarını fiyat olarak da memnun etmeyi hedefliyor. 1000 Hz/ms tarama oranıyla anında tepkime verebilecek, 200 ila 8.500 arası 100'er kademeyle değişim sağlayabileceğiniz CPI oranıyla oyunlarda istediğiniz mouse performansını elde edebilirsiniz. Steelseries Rival 3 boyut olarak da beklentileri karşılar. Bir mouse'un elde tutulduğunda rahat kavranabilmesi, ele oturması ve hafif olması hareket kabiliyetini arttırır. Rival de bu beklentiler göz önüne alınarak tasarlandı. Eliniz ve omzunuz arasındaki gerilimi azaltarak uzun süreler boyunca yorulmadan oyun oynamanızı sağlar. Steelseries Rival 3 ölçülerinden de kısaca bahsedelim. Uzunluğu 120.60, genişliği 58.30 - 67.00, yüksekliği 21.50 - 37.90 mm ve sadece 77 gram ağırlığında. Rival 3 yüksek kaliteli polimerle üretildiği için tıklama anahtarları 60 milyona kadar tıklama sağlıyor. 6 adet programlanabilir tuşa da sahip. Bu bileşenleri sayesinde yıllarca sürecek ve oyunlarda sizi yalnız bırakmayacak bir performans sergiler. Hiper dayanıklılığı sayesinde uzun süre tekrar mouse alma ihtiyacı duymayacaksınız. Rival 3 yerleşik hafızasına 5 farklı CPI profilini kaydetme olanağı sunuyor. Bu özelliği sayesinde kullandığınız ayarları kaydedebilir ve kendinize özel hâle getirebilirsiniz. 5 farklı profile kaydedeceğiniz ayarlar, oynadığınız farklı oyunlar arsında geçiş yaparken yeniden düzenleme yapmak zorunda kalma zahmetinden sizi kurtarır ve aralarında kolayca geçiş yapmanızı mümkün kılar.

Steelseries Rival 3'ün avantaj ve dezavantajları

Rival 3 özellikleri arasında onu diğer mouse'lardan ayıran birçok avantajı bulunuyor. Bu avantajlara kısaca değinecek olursak:

Hafif sensör sistemi sayesinde rahat kullanılıyor.

Hızlı tepkime veren mouse, oyun oynarken rakiplerinizin önüne geçmenize yardım ediyor.

Kaliteli materyalleri ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

60 milyona kadar tıklama vadediyor.

Yerleşik hafızası sayesinde ayarları kaydetmenizi sağlıyor.

Engine 3 yazılımı, kolay kullanılan bir arayüz sunuyor.

6 adet tuşu ile makro atama yapabiliyor.

RGB aydınlatmasına farklı bir boyut katan model, oyun oynarken istediğiniz atmosferi yaratmaya yardım ediyor.

Dezavantajlarına gelecek olursak aslında ürünün pek eksi yönü olmasa da ergonomik tasarımı sebebiyle bazı kullanıcılar mouse'u kavrarken sorun yaşayabiliyor. Bu nedenle ölçülerine dikkat ederek seçim yapmak gerekiyor. Bunun yanı sıra kablolu tasarımı, uzaktan kontrole izin vermiyor.

Steelseries Rival 3'ü kullananların yorumları

Steelseries Rival 3 yorumlarına baktığımızda kullanıcıların epey olumlu değerlendirmeler yaptığını görebiliyoruz. Kullanıcılar mouse'ta yer alan RGB'lerin kusursuz aydınlattığını belirtiyor. Ürünün en sevilen özelliklerinden biri de ergonomik tasarımı diyebiliriz. Bazı kullanıcılar ellerine küçük geldiği için rahat kullanamadıklarını ifade etse de ergonomik tasarımı ele tam oturduğu için genel olarak beğenileri kazanmış durumda. Tepkime süresi sayesinde oyunlarda gecikmesiz hareket imkânı sunması da kullanıcıları memnun eden bir diğer özelliği. Ancak kablosunun örgü kablo olmaması ve boyu, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Yine de fiyat performans ürünü diyebileceğimiz mouse, oyun keyfini arttırdığı için kullanıcılardan tam not almayı başarmış!

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