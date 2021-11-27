Uygun fiyata evinin dekorasyonuna renk katmak isteyenlere %30 indirimli aydınlatma önerileri

Ev dekorasyonu denince akla genellikle mobilyalar gelse de bir evi ev yapan asıl detaylar aksesuarlar. Bu aksesuarların başında ise eve bazen samimi bazen gösterişli bir stil kazandıran aydınlatmalar geliyor. Evinize şık bir dokunuş yapacak en güzel aydınlatma ürünlerini Amazon'un Black Friday kampanyası ile indirimli olarak almaya ne dersiniz? 27 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamındaki en şık ürünleri sizler için listeledik. Haydi, bu ürünlere birlikte göz atalım!

1. Evinizi renklendiren Osram LED Ampul

9W Osram Uzaktan Kumandalı Renk Değiştiren LED Ampul, kolay kurulumu ve kullanımı ile evinize renk katıyor. %100 ışık verimliliği sunan ve ana rengi sarı olan ampulün rengini uzaktan kumandası ile değiştirebilirsiniz. Her bir rengin parlaklığını istediğiniz düzeyde ayarlayarak dilediğinizde loş bir ortam elde edebilirsiniz. Cıva içermeyen ürünü toplamda 10.000 saate kadar kullanabilirsiniz.

Beyaz ışık da dahil olmak üzere toplam 16 farklı ışık rengine sahip olan Osram Uzaktan Kumandalı Renk Değiştiren LED Ampul'ü incelemek ve satın almak için böyle buyurun.

2. Tarzınızı yansıtan Osram Vintage Gold

Vintage sevenler, bu önerimiz sizin için! Evinize harika bir dokunuş katacak Osram Vintage Gold Classic Ampul, akkor ışık sevenler için oldukça ideal. Eşsiz tasarımı sayesinde evinizin dekorasyonuna gösterişli bir dokunuş yapan ampul, yüksek enerji tasarrufu da sağlıyor. Güçlü bir aydınlatma gerçekleştiren ürün, cıva içermiyor. 4 filamentli ve 9.7 x 3.5 x 3.5 cm boyutundaki LED ampulün 15.000 saat kullanım ömrü bulunuyor.

E14 ince duy tipine sahip Osram Vintage Gold Classic Ampul'ü incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

3. Şık tasarımı ile Philips LED Classic Mum Filament Ampul

Kullanılmadığı zamanlarda bile evinize çok yakışacak Philips LED Classic Mum Filament Ampul, standart ampullere göre %80'e varan enerji tasarrufu sağlıyor ve 10 kat daha uzun süre kullanılıyor. Sıcak beyaz rengi ile gözleri yormayan ürün, etkili bir aydınlatma sunuyor. Evinize retro bir dokunuş yapacak ampul, oldukça estetik bir görünüme sahip. Ayrıca sürücü akımındaki dalgalanmaları en aza indirdiği için titreşim yapmıyor.

Sabit bir parlaklık sunan Philips LED Classic 40W B35 LED Mum Filament Ampul'ü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Estetik bir dokunuş için Osram 4058075269941 Filament Smokey

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Sarı ışığın gri tasarımla mükemmel bir uyum yakaladığı Osram 4058075269941 Filament Smokey, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Harika dekorasyonlar oluşturmak için ideal bir aksesuar olan ampul, spiral tasarımı ile estetik bir duruş sergiliyor. 5W güce ve E27 duy tipine sahip ampul, güçlü bir sarı ışık yayıyor. 14 x 6.4 x 6.4 cm boyutundaki ürünü dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz.

Olağanüstü atmosferler yaratmanıza imkan tanıyan Osram 4058075269941 Filament E27 A60 5W/27K 140Lm Smokey'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Mükemmel bir aydınlatma için Philips LED Classic Filament Ampul

Retro görünümünü modern bir tarz ile birleştiren Philips LED Classic Filament Ampul, ısı artışına neden olan kızılötesi ışığın yanı sıra morötesi ışık da yaymıyor. Bu sayede aydınlatmaya bağlı olarak mobilya ve aksesuarlarda meydana gelebilecek renk solmalarını engelliyor. 15.000 saate varan uzun bir kullanım ömrü sunan ampul, klasik ürünlere kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Titreme yapmadan kusursuz ve sabit parlaklıkta bir aydınlatma sunuyor.

Estetik tasarımıyla evinize renk katacak Philips LED Classic 60W A60 Filament Ampul ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak isterseniz sizi böyle alalım.

6. Çubuk tasarımı ile göz dolduran Osram Tasarruflu Ampul

Osram Tasarruflu Ampul, bulunduğu ortama endüstriyel bir hava katıyor. Ürün, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 2 pin soketli ampul, yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Soğuk beyaz ışık ile aydınlatma sunan ürün, 10.000 saate kadar dayanıyor. 24 x 15 x 2 cm boyutlarındaki kompakt floresan ampul, mekanik balast ile çalışıyor. 600 lm ışık akışına sahip ürün, çubuk tasarımı ve kompakt yapısı ile her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım vadeden Osram Tasarruflu 10W 4000 Kelvin Soğuk Beyaz Işık Geçme Soketli G24D-1 2Pin Ampul'ü detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Uzun ömürlü Philips LED Classic 60W ST64 Filament Ampul

‎7 x 6.4 x 14 cm boyutundaki Philips LED Classic 60W ST64 Filament Ampul, retro tarzı seven ancak modern çizgilerden de vazgeçemeyenler için harika bir tercih. LED teknolojisi ile donatılan ampul, sıradan ürünlere göre %80'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. 15.000 saate kadar varan uzun ömrü sayesinde sizi sık sık ampul değiştirme zahmetinden kurtarıyor. Morötesi ve kızılötesi ışık yaymadığı için hem ortamda ısı artışına sebep olmuyor hem eşyaların renginin solmasına izin vermiyor. E27 duy tipine sahip ampul, soft ışığı sayesinde gözlerde yorgunluğa neden olmuyor.

Sabit bir parlaklık sunan Philips LED Classic 60W ST64 Filament Ampul'ü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Dekorasyonunuzda küçük bir dokunuş için LED Star Pin Cl 30

2.6W güce sahip LED Star Pin Cl 30, minimalist boyutu ile hem avizeler hem masa ve gece lambaları için oldukça ideal bir ürün. 100.000 açma kapama ömrüyle toplamda 15.000 saate kadar çalışıyor. Soft sarı ışık yayan ampul, minik dokunuşlarla iç mekan dekorasyonlarında harika değişimler yapmanıza imkan tanıyor. Yüksek kaliteli ürün, enerji tasarrufu sağlıyor.

Sıcak ışığıyla huzurlu bir ortam ve hoş bir atmosfer yaratmanızı sağlayacak LED Star Pin Cl 30'u detaylı incelemek ve satın almak isterseniz böyle buyurun.

9. Enerji verimliliği sağlayan Philips Economy Twister Ampul

Klasikten vazgeçemeyenler için de bir önerimiz var: Philips Economy Twister Ampul! Spiral tasarımlı ampul, güçlü beyaz ışığı ile çok yönlü ve mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Sıradan ampullere kıyasla 10 kat daha uzun ömürlü olan ürün, aynı zamanda %80'e varan bir enerji tasarrufu sağlıyor. Estetik bir duruş yakalayan ampul, E27 duyu sayesinde avize ve lambaderler ile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Uzun ömürlü, ekonomik ve yüksek performanslı Philips Economy Twister 23W Ampul 6500K Beyaz Işık için sizi böyle alalım.

10. En güzel evlere LEDVANCE 4058075399662 Lunetta Wave LED Lamba



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Evinizin havasını değiştirecek LEDVANCE 4058075399662 Lunetta Wave LED Lamba, sizin için seçtiğimiz son model. Bu akıllı ev aydınlatması ürünü, prize takılarak kullanılıyor. Ortam karanlığına göre otomatik olarak açılıp kapanan ürünü ister gece lambası ister koridor aydınlatması olarak tercih edebilirsiniz. Polikarbonat malzeme ile üretilen lamba, 25.000 saat çalışma ömrüne sahip. Oldukça işlevsel olan lambayı yere ya da tavana doğru konumlandırarak ürünün aydınlatma alanını ayarlayabilirsiniz. Estetik bir tasarıma sahip bu lambayı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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