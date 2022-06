Uygun fiyatları fırsat bilip akın ettiler! "Daha ucuz ama kalitesiz değil"

,Eskişehir Vişnelik Mahallesinde her Çarşamba kurulan semt pazarında meyve sebzeden kıyafet ve halıya kadar her ürün bulunuyor. Yıllardır varlığı sürdüren Çarşamba Pazarı, havaların ısınmasıyla yoğun günlerini yaşamaya başladı. Kıyafette ucuzluğun yeni adresi olarak gösterilen Çarşamba Pazarı, mağazalardaki fiyat artışlarından bunalan vatandaşların kurtarıcısı oldu. Uygun fiyatlı ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Pazar esnafı, her kesimden müşterilerinin olduğunu dile getirirken, oluşan kalabalıktan mutlu olduklarını dile getirdi.

“DEĞERİ ŞU AN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR”

Her hafta Çarşamba Pazarında alışveriş yaptığını söyleyen Leyla Çınar, uygun fiyata bir şeyler almak için buraya geldiğini anlattı. Mağazaların yanına yaklaşılmadığını belirten Çınar şöyle konuştu:

“Yıllardır her hafta gelmeye çalışırım buraya. Aradığım her şeyi bulabiliyorum ve uygun fiyatlı bir şeyler buldukça almaya çalışıyorum. Eskiden beri geliyorum ama buranın değeri şu an daha iyi anlaşılıyor.

"SADECE KIYAFET DEĞİL"

"Mağazalardaki ürünler pahalandıkça, biz buraya geliyoruz ucuz bir şeyler almak için. Sadece kıyafet değil; halı, perde ve kumaş gibi birçok ürünü burada bulabiliyoruz.”

ESNAF DA MUTLU

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ali Osman Arabacı, hem kendi tezgâhının hem de diğer tezgahların yoğun olmasından mutlu olduğunu söyledi. Her çevreden buraya Çarşamba Pazarı için gelen müşterilerinin olduğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Kalabalık olması bizim için güzel bir şey tabi ki. Mağazaların çok pahalı olması bunu etkiliyor. Bizim onlar kadar masrafımız olmadığı için daha uygun fiyata satabiliyoruz. Ürünlerimiz mağazalardakilerine göre ucuz ama kalitesiz değil. Buraya Pazar için her yerden gelen insan var, her kesimden müşterimiz oluyor."

