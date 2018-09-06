Uygun fiyatlı akıllı bileklik: Honor Band 4

Huawei'nin alt markası olan Honor, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlik sırasında yeni akıllı bilekliği Honor Band 4'ü tanıttı. Bilekliği en dikkat çeken özelliği ise 14 günlük bir batarya ömrüne sahip olması. Ek olarak ürün 50 metreye kadar da su basıncına karşı da dayanıklı.

AMOLED ekran ile gelen Honor Band 4, Honor'un ilk renkli ekrana sahip akıllı bilekliği olma özelliğini de barındırıyor. GPS ile takip desteği sunan cihazın aynı zamanda nabız, uyku ve aktivite takip özellikleri de bulunuyor. Cihazın elbette telefonunuzdaki bildirimleri göstermek gibi klasik özellikleri de mevcut.

Honor Band 4 tanıtıldı!

Herer ne kadar Honor Band 4 tanıtılmış olsa da firmanın bir de Huawei Band 3 Pro isimli bir akıllı bilekliği daha gelecek. FCC'de ortaya çıkan cihaz; nabız ölçer, 5 ATM basınca karşı dayanıklılık, uyku takibi vb. özelliklere sahip olarak Huawei Band 2 Pro'nun devamı niteliğinde olacak.

Çin piyasasına özel olarak tanıtılan Honor Band 4'ün global olarak Huawei Band 3 Pro adıyla piyasaya çıkabileceği ihtimali de söylentiler arasında. Merak edenler için Honor Band 4'ün fiyatı ise 29 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku



