Uygun fiyatlı akıllı saat Redmi Watch tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi akıllı saat için söylentiler bir süredir ayyuka çıkmıştı. Daha önce Redmi Band adında bir akıllı bileklik üreten ve giyilebilir cihaz pazarında da kendini göstermeye başlayan Redmi, sonunda ilk akıllı saatini tanıttı. Böylece Redmi Note 9 5G, Redmi Note Pro 5G ve Redmi Note 9 4G ile birlikte Redmi Watch da gerçeğe dönüşmüş oldu.

REDMİ WATCH ÖZELLİKLERİ

Redmi Watch özellikleri arasında 1,4 inç büyüklüğünde Apple Watch gibi kare tasarıma sahip olan LCD bir ekran var. Akıllı saat 35 gram ağırlığında. Bu yüzden Redmi Watch’ın bilekte oldukça hafif durduğu söyleniyor. 120’den fazla saat arayüzüne ev sahipliği yapan akıllı saat, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği ile birlikte geliyor. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası bulunan Redmi Watch, Redmi’nin aktardığına göre 230 mAh değerindeki bataryası ile 7 güne kadar kullanım imkanı sunabiliyor.

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen Redmi Watch, sağlık konusunda da rakip akıllı saatler gibi bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Kalp atış hızı ölçümü, uyku ve sağlık takibi gibi özellikler akıllı saatte bulunuyor. Bunun yanında Xiaomi’nin Xiao AI sesli asistanı, akıllı saatte kendisine yer buluyor. Akıllı saatin en dikkat çeken noktası ise fiyatı oluyor.

İŞTE REDMİ WATCH FİYATI

Redmi Watch fiyatı yaklaşık 40 dolar olarak açıklanmış durumda. Şimdilik Çin’de satışa sunulacak olan akıllı saat, 1 Aralık’ta Çin’de genel satışa çıkacak. Redmi Watch’ın Xiaomi Türkiye tarafından Türkiye’ye de getirilmesi bekleniyor. Ancak bunun için henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

