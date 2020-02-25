Uygun fiyatlı amiral gemisi: Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesiyle birlikte kendi sanal etkinliğini düzenledi. Önce Huawei'nin tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiği sahnede Honor sahne aldı ve en yeni amiral gemisi Honor View 30 Pro'yu tanıttı.

HONOR VİEW 30 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor View 30 Pro 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekranla geliyor. Bu ekran IPS LCD teknolojine sahip. Ekran altında ise Huawei üretimi Kirin 990 5G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB / 256GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Honor View 30 Pro'nun arka tarafında ise çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 8 MP telefoto + 12 MP Cinelens olarak görev yapıyor. Laser focus da kameralara eşlik eden diğer bir unsur. Honor'un söylediğine göre Honor View 30 Pro'nun kamera teknolojisi sayesinde 12 MP'lik ana kamera 409.600 ISO değerine kadar çıkabiliyor. Böylece kameranın düşük ışık performansı gözle gözülür bir biçimde artıyor. Honor View 30 Pro'nun ön kamerası ise yapay zeka destekli ve 32 MP çözünürlüğe sahip.