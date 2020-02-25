HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uygun fiyatlı amiral gemisi: Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Honor amiral gemisi akıllı telefonu Honor View 30 Pro'yu tanıttı. Huawei'nin gerçekleştirdiği sanal etkinlikten kısa bir zaman sonra sahneye çıkan Honor, Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro gibi akıllı telefonlarla rekabet edecek yeni akıllı telefonu Honor View 30 Pro'yu sahneye çıkardı. İşte Honor View 30 Pro'nun özellikleri

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesiyle birlikte kendi sanal etkinliğini düzenledi. Önce Huawei'nin tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiği sahnede Honor sahne aldı ve en yeni amiral gemisi Honor View 30 Pro'yu tanıttı.

HONOR VİEW 30 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor View 30 Pro 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekranla geliyor. Bu ekran IPS LCD teknolojine sahip. Ekran altında ise Huawei üretimi Kirin 990 5G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB / 256GB dahili depolama alanı bulunuyor.

HONOR View 30 Pro

Honor View 30 Pro'nun arka tarafında ise çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 8 MP telefoto + 12 MP Cinelens olarak görev yapıyor. Laser focus da kameralara eşlik eden diğer bir unsur. Honor'un söylediğine göre Honor View 30 Pro'nun kamera teknolojisi sayesinde 12 MP'lik ana kamera 409.600 ISO değerine kadar çıkabiliyor. Böylece kameranın düşük ışık performansı gözle gözülür bir biçimde artıyor. Honor View 30 Pro'nun ön kamerası ise yapay zeka destekli ve 32 MP çözünürlüğe sahip.

HONOR VİEW 30 PRO TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

4100 mAh bataryayla gelen Honor View 30 Pro ilk olarak Rusya'da satışa sunulacak. Honor View 30 Pro'nun fiyatı ise 584 dolar. Honor View 30 Pro'nun ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Honor View 30 Pro Teknik Özellikler

  • 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran
  • Kirin 990 5G
  • 6GB RAM
  • 128GB / 256GB dahili depolama
  • 8 MP telefoto + 12 MP Cinelens arka kamera ( 400.000 ISO değeri)
  • 32 MP yapay zeka destekli ön kamera
  • 27W hızlı şarj ve ters şarj destekli 4100 mAh batarya
  • Android 10
  • EMUI 10


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Razer oyuncu ailesini genişlettiRazer oyuncu ailesini genişletti
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor Honor View 30 Pro Honor View 30 Pro Özellikleri Honor View 30 Pro Fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

RE3 bomba gibi geliyor!

RE3 bomba gibi geliyor!

Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Android 11'e müthiş özellik!

Razer oyuncu ailesini genişletti

Razer oyuncu ailesini genişletti

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.