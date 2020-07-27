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Uygun fiyatlı deneyim: General Mobile GMPods kablosuz kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

General Mobile, ilk kablosuz kulaklığı GMPods'un tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önce General Mobile GM 10 akıllı telefonunu duyuran General Mobile, yeni kablosuz kulaklığı ile uygun fiyata iyi bir ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. Peki GMPods özellikleri neler? GMPods fiyatı ne kadar?

Uygun fiyatlı deneyim: General Mobile GMPods kablosuz kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

General Mobile son zamanlarda sessizliğe bürünmüştü. GM 9 serisinden beri adını duymadığımız yerli firma, geçtiğimiz günlerde ise bu sessizliğini General Mobile GM 10 akıllı telefonuyla bozdu. Ancak firma için her şey bitmedi. Bugün ise General Mobile, ilk kablosuz kulaklığı GMPods'u tanıttı.

GENERAL MOBİLE GMPODS ÖZELLİKLERİ

GMPods, AirPods serisi gibi saplı bir kablosuz kulaklık. Kulaklığın başlarında ise dokunmatik kontrol yüzeyleri var. Bu yüzeyler sayesinde müzik ve diğer medyaların kontrolü sağlanabiliyor, gelen aramalar yanıtlanabiliyor ve Google Asistan aktif edilebiliyor. Böylece Google Asistan vasıtasıyla birçok işlemi yerine getirebilmek mümkün haline geliyor. Bu anlamda GMPods'un rakiplerinden aşağı kalır bir yanı olmadığını söyleyebiliriz.

GmPods özellikleri

General Mobile üretimi ilk kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Ancak GMPods'ta ne yazık ki aktif gürültü engelleyicisi yok. Bunun yerine General Mobile, cihazı öne çıkartabilmek adına bir oyun modu eklemiş. Bu mod sayesinde PUBG ve Call of Duty: Mobile gibi oyunlarda ses gecikmeleri en aza indirgeniyor. Şimdi gelelim General Mobile GMPods'un pil ömrüne.

GmPods fiyatı

GMPods kablosuz kulaklık General Mobile'ın iddiasına göre tek başına 5 saatlik bir kullanım sunuyor. 380 mAh değerindeki kulaklık kutusu ise kulaklıkların pil ömrünü 25 saate kadar uzatabiliyor. Kulaklığın sahip olduğu fiyat segmenti göze alındığında yeterli bir pil performansı sunduğunu ifade etmek mümkün. Hazır fiyat demişken, GMPods'un fiyatına geçelim isterseniz.

GENERAL MOBİLE GMPODS'UN FİYATI NE KADAR?

GMPods fiyatı için General Mobile 189 TL'lik bir fiyat etiketi oluşturmuş durumda. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan GMPods, General Mobile'ın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

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