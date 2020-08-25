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Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold Lite geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Samsung sonunda uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefonunun satışa sunuyor. İşte Galaxy Z Fold Lite ile ilgili ilk bilgiler.

Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold Lite geliyor!

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon sektörünün öncü isimlerinden biri olan Samsung bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi büyük bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki günlerde katlanabilir ekranlı ucuz fiyatlı bir telefon tanıtacak.

Elbette ucuz fiyatlı dediğimizde aklınıza öyle 700 dolar ya da daha altında bir fiyata sahip olacak modeller gelmesin. Çünkü hali hazırda katlanabilir ekranlı telefonların fiyatları 1500 dolardan başlıyor.

Hatırlanacağı üzere yıl içerisinde ülkemizde satışa sunulan Galaxy Z Flip’in fiyatı 15.000, Huawei Mate Xs’in fiyatı ise 30.000 TL’ydi. Dolayısıyla bu fiyatları düşününde 10.000 TL civarındaki katlanabilir ekranlı bir telefon bile uygun fiyatlı sayılabilir.
Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı yeni modeli bir dizi özellikten yoksun olacak. Daha düşük yonga seti, RAM kapasitesi ve dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın ismi ise Z Fold Lite olacak.

Galaxy Z Fold Lite tasarım açısından Z Flip ile benzer olacak. Yani dikey katlanan bir ekranla gelecek. Telefonun fiyat aralılığının ise 900 dolar ile 1000 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatı da muhtemelen 10.000 TL’nin altında olmayacaktır. Özellikle yükselen kurun etkisiyle fiyat etiketi biraz daha yüksek de olabilir.

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