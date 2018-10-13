Uygun fiyatlı Honor 7C inceleme altında

Honor 7C’nin tasarımına baktığımızda, köşelerden yumuşatılmış, arka tarafının da pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra arka yüzeyin avuçta terlemelere yol açtığını belirtelim. 7.8mm kalınlıktaki telefon, 164 gram ağırlığında ve bu sayede kullanımı gayet kolay. En dikkat çekici detaylar olarak yine arka taraftaki dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörden söz edebiliriz. Parmak izi okuyucu sensör demişken, cihazın sensörünün oldukça iyi bir performansı var. Ek olarak yüz tanıma sistemini de tercih ederek güvenli kullanımınızı sürdürebilirsiniz.

Telefon, 5.99 inch değerde bir ekrana sahip. IPS LCD panel tercih edilen bu ekran, 1440×720 çözünürlük sunuyor ve gerek iç, gerekse de dış mekan kullanımlarında iyi bir performans sunuyor. Parlaklık düzeyi ve farklı açılardan bakıldığında da görüntü netliği gayet iyi.

Honor 7C, Qualcomm’un düşük seviye telefonlar için hazırladığı Snapdragon 450 çipsetine sahip. 1.8GHz değerde işlemciye Adreno 506 GPU’su, 32GB dahili depolama ve microSD desteğiyle birlikte 3GB RAM eşlik ediyor. Android 8.0 işletim sistemine sahip olan telefonun arayüzü de akıcı ve kullanışlı.