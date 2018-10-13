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Uygun fiyatlı Honor 7C inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Honor, yine yeni bir ürünle karşımızda. Bu incelememizde size Honor 7C’den söz edeceğiz. İlk başta belirtmemiz gerekirse 7C, akıllı telefon pazarındaki trendleri takip eden ve kullanıcıya sunabilen bir telefon. Dual kamera sistemi, 18:9 ekranı, yüz tanıma sistemi ve dahasını sunuyor.

Uygun fiyatlı Honor 7C inceleme altında

Honor 7C’nin tasarımına baktığımızda, köşelerden yumuşatılmış, arka tarafının da pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra arka yüzeyin avuçta terlemelere yol açtığını belirtelim. 7.8mm kalınlıktaki telefon, 164 gram ağırlığında ve bu sayede kullanımı gayet kolay. En dikkat çekici detaylar olarak yine arka taraftaki dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörden söz edebiliriz. Parmak izi okuyucu sensör demişken, cihazın sensörünün oldukça iyi bir performansı var. Ek olarak yüz tanıma sistemini de tercih ederek güvenli kullanımınızı sürdürebilirsiniz.

Telefon, 5.99 inch değerde bir ekrana sahip. IPS LCD panel tercih edilen bu ekran, 1440×720 çözünürlük sunuyor ve gerek iç, gerekse de dış mekan kullanımlarında iyi bir performans sunuyor. Parlaklık düzeyi ve farklı açılardan bakıldığında da görüntü netliği gayet iyi.

Honor 7C, Qualcomm’un düşük seviye telefonlar için hazırladığı Snapdragon 450 çipsetine sahip. 1.8GHz değerde işlemciye Adreno 506 GPU’su, 32GB dahili depolama ve microSD desteğiyle birlikte 3GB RAM eşlik ediyor. Android 8.0 işletim sistemine sahip olan telefonun arayüzü de akıcı ve kullanışlı.

Tüm bunların anlamı, Honor 7C’nin özellikle sosyal medya ve internet gezintileri tarafında ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılaması demek. Tabii çok iddialı olmamak koşulu ile birçok oyunu da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Oyunlarla birlikte videolarda da 6 inch ekranın değeri daha iyi anlaşılıyor.

Gelelim kameralara. Ürünün arka tarafında 13+2MP’den oluşan dual kamera sistemi yer alıyor. Böylece arka plan detaylarını flu hale getirerek istediğiniz detayları daha net yakalayabiliyorsunuz. Ön tarafta da işe yarar nitelikte 8MP selfie kamera var ki onun da özellikle düşük ışıklı koşullarda flash ışığından yardım alabiliyorsunuz.

Honor 7C, çıkarılamaz 3000mAh pile sahip ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. İsterseniz güç kullanımında özelleştirmeler yaparak daha uzun süreli kullanım imkanı da elde ediyorsunuz.

Toparlamak gerekirse Honor 7C’nin oldukça şık bir tasarımı var. Bunun yanında güncel Android sürümüyle gelmesi, büyük ekranı ve dual kamera sistemi gibi özellikleri de dikkat çekici. Eğer uygun fiyata güncel bir Android cihazı arıyorsanız Honor 7C’ye şans verebilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Honor akıllı telefon

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