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Uygun fiyatlı HTC Desire 12s satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

HTC’nin akıllı telefon bölümünde işler pek de yolunda gitmiyor. Fakat buna rağmen Tayvanlı üretici yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. İşte bu modellerden sonuncusu HTC Desire 12s.

Uygun fiyatlı HTC Desire 12s satışa sunuldu

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında zirveyi hedefleyen HTC, şu aralar var olmakla olmamak arasındaki o ince çizgide gidip, geliyor.

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Tayvanlı üreticide işler pek de yolunda gitmiyor. Son yıllarda akıllı telefon bölümünde istediği rakamlara bir türlü ulaşamayan HTC’nin yakın zamanda kepenk indireceğine dair de bazı söylentiler mevcut.

Fakat bu söylentilerin aksine Tayvanlı üretici yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyor. Bu modellerden sonuncusu ise HTC Desire 12s.

195 dolarlık uygun sayılabilecek fiyatıyla dikkat çeken HTC Desire 12s, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 435 yonga setinden alıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 3075 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan besleniyor.

1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 5.7 inçlik ekrana sahip olan telefonun hem ön hem de arka tarafında 13MP’lik bir kamera mevcut.

Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak olan Desire 12s şimdilik yalnızca Tayvan’da satışa sunulacak. Açık konuşmak gerekirse, giriş segmentindeki ortalama bir model için 195 dolar biraz fazla.

Muhtemelen HTC Desire 12s global pazarda da pek fazla talep görmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
HTC Desire 12s teknoloji

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