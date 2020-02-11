Uygun fiyatlı IP kamera

IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.

Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor. Kristal netliğindeki bu görüntülerle evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.

HAREKET ALGILIYOR VE BİLDİRİM GÖNDERİYOR



Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek evsahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir. Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.