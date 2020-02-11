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Uygun fiyatlı IP kamera

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesi olan Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’de satışa sundu.

Uygun fiyatlı IP kamera

IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.

Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor. Kristal netliğindeki bu görüntülerle evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.

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HAREKET ALGILIYOR VE BİLDİRİM GÖNDERİYOR

Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek evsahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir. Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.

Kameranın yatayda 360 derece, dikeyde ise 140 derece dönebilmesi sayesinde hareket algılanan yere yönelmesi ve daha net görüntü iletmesi mümkün. Bu hareket esnekliği her anı yakalamak için ideal bir olanak sağlıyor. Bakım/kontrol gereken canlıların olduğu evler için de bu esneklik son derece önemli. Ayrıca çift yönlü ses iletme özelliği de bu tür ortamlar için gerekli ve işlevsel bir özellik. Tapo C200’ün bu özelliği, çocuk ya da evcil hayvanın gitmemesi gereken bir yere yönelmesi vb durumlarda sesli uyarı göndermek ya da onlara sevgi sözcükleri ileterek endişelerini gidermek gibi çözümlere olanak sağlıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK BİR ARADA

Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.

TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) kameranın kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bu uygulama ile birkaç dakika içinde kamera çalışır hale geliyor. Bundan sonra yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; sabit bir açı bulunabiliyor; kayıtları kontrol için programlama yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TP-LINK IP kamera

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