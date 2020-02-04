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Uygun fiyatlı iPhone 9 hakkında yeni sızıntılar geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.02.2020 09:43 | Son Güncelleme

Apple’ın uzun bir süredir iPhone SE 2 modelini tanıtacağı söyleniyordu. Cupertinolu teknoloji devinin son olarak Mart ayında bir etkinlik düzenleyeceği ve uygun fiyatlı modelini bu etkinlikte tanıtacağı iddia edilmişti.

Uygun fiyatlı iPhone 9 hakkında yeni sızıntılar geldi

iPhone 9 olarak isimlendirilmesine kesin gözüyle bakılan bu model, 4.7 inç büyüklüğünde LCD ekran ile gelecek.

iPhone 8’in kasası ile birebir aynı olacak olan bu modelde tek farklılık kamerada olacak. Apple’ın bu modelinde iPhone XR’ın kamerasına yer vermesi bekleniyor. Face ID yerine Touch ID v2’yi tercih edecek olan Apple, işlemci tarafında elini bol tutacak. Bu modelde iPhone 11’in yonga seti olan Apple A13 ve 2 GB RAM’in kullanılacağı söyleniyor.

Kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelecek olan uygun fiyatlı bu modelin 599 dolar banında olacağı da iddialar arasında yer alıyor. Android telefon pazarında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak olan bu model, Apple için 2020’nin gizli silahı olacak gibi görünüyor.

iPhone 11 ile yaklanan başarıyı fark eden ve artık kullanıcıların 999 dolar gibi saçma bir ücreti “telefon” için ödemek istemediğini anlayan Apple, bu yıl uygun fiyatlı modellere yönelecek gibi görünüyor.

Telefon pazarında fiyatların git gide saçmalaştığı açıkça ortada. 999 dolar Türkiye’de vergisi algısı derken 11.000 TL yapıyor. 11.000 TL’ye yapabileceklerinizi bir düşünün sonra gidip telefon almaya odaklanın. Instagram’a girmek, WhatsApp’tan mesaj atmak gibi temel şeyler yapıyorsanız bu bütçelerdeki telefonların size gereksiz olduğunu unutmayın.

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Apple iPhone 9

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