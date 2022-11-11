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Uygun fiyatlı iPhone iPhone SE 4 yolda! Bakın hangi özelliklere sahip olması bekleniyor: Touch ID detayı...

11.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'lar her yıl değişiyor, değiştikçe de gelişiyorlar. Apple, takvimler 2016'yı gösterdiğinde karşımıza iPhone 5S tasarımlı iPhone SE ile karşımıza çıkarak bunu kanıtladı. Genellikle ana iPhone'lardan daha uygun fiyatlara çıkan iPhone SE serisi 'uygun fiyatlı iPhone' olarak anıldı. İlk iPhone SE'nin peşinden iPhone SE 2 ve iPhone SE 3 geldi. Şimdi ise gözler iPhone SE 4'e çevrildi. Nasıl bir tasarımla çıkacağı merak edilen iPhone SE 4'ün bakın hangi özelliklere sahip olması bekleniyor!

Uygun fiyatlı iPhone iPhone SE 4 yolda! Bakın hangi özelliklere sahip olması bekleniyor: Touch ID detayı...

Apple'ın iPhone SE'sini tanıyanlar vardır. Apple'ın genellikle ana iPhone modellerinden daha uygun fiyatla satışa çıkardığı iPhone SE modellerinden halk arasında uygun fiyatlı iPhone olarak da bahsediliyor. Apple ilk iPhone SE'yi ise 2016 yılında görücüye çıkardı. İlk iPhone SE'nin dışı iPhone 5S, içi ise iPhone 6S'ti. Kalbinde o dönemin en güçlü Apple işlemcisi olan A9 vardı. Fakat bazılarına göre kusurları da yok değildi. İlk iPhone SE'nin bataryasının az gittiğine dair eleştirildiği de oldu. Yine de 16 GB'lık temel modeli 399 dolardan satışa çıkan ilk iPhone SE, Apple için yeni bir dönemin kapısını açtı. iPhone SE'nin halefi ise 2020 yılında geldi. Bu kez tasarım da değişti. iPhone 8'e benzetilen iPhone SE aynı zamanda iPhone 11'de kullanılan A13 işlemciye yer verdi. iPhone SE'nin üçüncü yenilemesi ise Mart 2022'de yapıldı. Bu kez iPhone 13'teki Apple A15 Bionic işlemcisi kullanıldı ve böylece iPhone SE serisine 5G desteği getirildi. Ve şimdi, artık iPhone SE 4 bekleniyor. Peki iPhone SE 4 nasıl olacak?

UYGUN FİYATLI iPHONE: iPHONE SE 4 YOLDA!

İddialara göre Apple, uygun fiyatlı iPhone SE'nin güncellenmiş bir sürümünü geliştiriyor ve yeni cihazın bazı büyük değişiklikler içermesi bekleniyor. Şimdiden iPhone SE 4 ile ilgili bazı söylentiler gelmeye başlamış durumda. Bakın o söylentilere göre bizleri nasıl bir iPhone SE modeli bekliyor...

iPHONE SE 4'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

    1. nesil "iPhone SE", Apple'ın amiral gemisi serisi gibi tam ekran tasarımına sahip olacak. Telefon büyük ihtimalle iPhone XR'a benzeyecek. Yani çentikli ekranı olacak.
  • Ekran boyutu 5,7 veya 6,1 inç olabilir.
  • Apple, Ana Sayfa düğmesini ortadan kaldıracak, parmak izi okuyucusu olarak bilinen Touch ID de gidecek ve bunun yerine yüz tanıma sistemi olarak da bilinen Face ID gelecek. Başka bir olasılık da Touch ID'nin bazı iPad modellerinde olduğu gibi güç düğmesine taşınması.
  • Apple'ın iPhone SE 4 için LCD mi yoksa OLED teknolojisi mi kullanacağı henüz belli değil. Ancak her ikisini de olasılık dahilinde.
  • Muhtemelen Apple'ın A16 işlemcisiyle gelecek.
  • 5G desteği sunacak.

4. NESİL iPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söylentiler, iPhone SE'nin 2024'te piyasaya sürüleceği yönünde.

Yukarıda verilen bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığını belirtmemizde fayda var. Eğer Apple iPhone SE 4'ü tanıtmaya karar verirse, telefonun özellikleri arasında yukarıda yer alan özelliklerden bazıları yer almayabilir.

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