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Uygun fiyatlı katlanabilir: Samsung Galaxy Z Flip Lite geliyor!

19.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Uygun fiyatlı katlanabilir: Samsung Galaxy Z Flip Lite geliyor!

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip Lite adında yeni bir versiyona kavuşabilir. İddialara göre Samsung, Samsung Galaxy Z Flip modelinin yerini Samsung Galaxy Z Flip Lite adındaki yeni katlanabilir akıllı telefonuyla dolduracak. Peki Galaxy Z Flip Lite özellikleri ile neler sunacak?

Samsung Galaxy Z Flip, şubat ayında Samsung tarafından tanıtılmıştı. Telefon, şirket için bir ilki barındırıyordu. Zira daha önce Galaxy Fold adında bir katlanabilir akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştiren Samsung, Galaxy Z Flip ile ilk kez dikey katlanabilir akıllı telefon üretimi gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Galaxy Z Flip, 5G desteği alarak Galaxy Z Flip 5G adıyla yeniden piyasaya sürülmüştü. Galaxy Z Flip serisinin geleceği için ise hayli ilginç iddialar var. Bu iddialardan birisini ise uygun fiyatlı katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip Lite oluşturuyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP LİTE YOLDA

Galaxy Z Flip Lite Ross Young'ın iddiasına göre, Samsung'un üreteceği sıradaki katlanabilir akıllı telefonlardan biri olacak. Young'ın diğer bir iddiası ise Galaxy Z Flip Lite adı verilen uygun fiyatlı akıllı telefonun 2021 yılının bahar aylarında geleceğini gösteriyor.

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GALAXY Z FLİP LİTE ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy Z Flip Lite özellikleri için yine aynı kaynak katlanabilir akıllı telefonun UTG cam taşıyacağını söylüyor. Samsung UTG camı hatırlarsanız daha önce ürettiği Fold telefonunda da kullanılmıştı. Daha esnek yapıda olan bu cam, ekranın katlanabilir olmasını da mümkün kılıyor. Fakat bazı kullanıcıların şikayetleri, bu camın kolayca çizilebildiğini gösteriyor. Samsung'un ise Samsung Galaxy Z Flip Lite'da kullanacağı UTG camı biraz daha geliştirecek olması muhtemel görünüyor.

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