Uygun fiyatlı katlanabilir: Samsung Galaxy Z Flip Lite geliyor!

Samsung Galaxy Z Flip, şubat ayında Samsung tarafından tanıtılmıştı. Telefon, şirket için bir ilki barındırıyordu. Zira daha önce Galaxy Fold adında bir katlanabilir akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştiren Samsung, Galaxy Z Flip ile ilk kez dikey katlanabilir akıllı telefon üretimi gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Galaxy Z Flip, 5G desteği alarak Galaxy Z Flip 5G adıyla yeniden piyasaya sürülmüştü. Galaxy Z Flip serisinin geleceği için ise hayli ilginç iddialar var. Bu iddialardan birisini ise uygun fiyatlı katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip Lite oluşturuyor.

Galaxy Z Flip Lite Ross Young'ın iddiasına göre, Samsung'un üreteceği sıradaki katlanabilir akıllı telefonlardan biri olacak. Young'ın diğer bir iddiası ise Galaxy Z Flip Lite adı verilen uygun fiyatlı akıllı telefonun 2021 yılının bahar aylarında geleceğini gösteriyor.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...