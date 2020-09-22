Uygun fiyatlı katlanabilir telefon FlexPai 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri, fiyatı

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe yarış hızlandı. Samsung, Huawei ve Motorola derken katlanabilir akıllı telefon sektörüne başka firmalar da dahil olmaya başladı. Fakat bu sektörde ilk olan Çinli bir firma var. O firma, diğer firmalar kadar işlevsel olmasa da dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu FlexPai'yi üreten Royale. Royale, ilk FlexPai'den sonra sektördeki hıza yetişmek için şimdi ise FlexPai 2'nin duyurusunu yaptı.

ROYALE FLEXPAİ 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

FlexPai 2'nin özellikleri arasında 7,8 inç büyüklüğünde ekran var. Bu ekran dışa doğru katlanıldığında 5,5 inç ve 5,4 inç olmak üzere iki farklı ekran ortaya çıkıyor. Telefonun hem önü hem de arkası tıpkı Xiaomi Mi Alpha gibi ekran ile kaplanıyor. Katlanabilir akıllı telefon gücünü ise Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 ile gelen telefonun bataryası ise 18W hızlı şarj desteğine sahip ve 4450 mAh değerinde. Bu batarya kağıt üzerinde yeterli gözükmese de son sözü incelemeler söyleyecek.