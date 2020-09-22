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Uygun fiyatlı katlanabilir telefon FlexPai 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Royale, FlexPai 2'yi duyurdu. Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu FlexPai ile piyasaya çıkan Royole, FlexPai 2'yi ise Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi rakiplerinden daha uygun bir fiyatla satışa sunacak. İŞte FlexPai 2'nin özellikleri ve fiyatı...

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon FlexPai 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri, fiyatı

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe yarış hızlandı. Samsung, Huawei ve Motorola derken katlanabilir akıllı telefon sektörüne başka firmalar da dahil olmaya başladı. Fakat bu sektörde ilk olan Çinli bir firma var. O firma, diğer firmalar kadar işlevsel olmasa da dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu FlexPai'yi üreten Royale. Royale, ilk FlexPai'den sonra sektördeki hıza yetişmek için şimdi ise FlexPai 2'nin duyurusunu yaptı.

ROYALE FLEXPAİ 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

FlexPai 2'nin özellikleri arasında 7,8 inç büyüklüğünde ekran var. Bu ekran dışa doğru katlanıldığında 5,5 inç ve 5,4 inç olmak üzere iki farklı ekran ortaya çıkıyor. Telefonun hem önü hem de arkası tıpkı Xiaomi Mi Alpha gibi ekran ile kaplanıyor. Katlanabilir akıllı telefon gücünü ise Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 ile gelen telefonun bataryası ise 18W hızlı şarj desteğine sahip ve 4450 mAh değerinde. Bu batarya kağıt üzerinde yeterli gözükmese de son sözü incelemeler söyleyecek.

FlexPai 2 özellikleri

FlexPai 2'nin kameraları Huawei Mate Xs gibi hem ön kamera hem de arka kamera olarak görev yapıyor. Bu kameralar 64 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 32 MP portre kamera olarak sıralanıyor.

FlexPai 2 fiyatı

İŞTE FLEXPAİ 2'NİN FİYATI

FlexPai 2 fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 1,471 dolar olarak açıklanmış durumda. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip en üst model için ise yaklaşık 1,707 dolar ödenmesi gerekecek. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olan katlanabilir telefon Çin'de ön siparişe sunulacak.

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