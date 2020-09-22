Uygun fiyatlı katlanabilir telefon FlexPai 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri, fiyatı

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe yarış hızlandı. Samsung, Huawei ve Motorola derken katlanabilir akıllı telefon sektörüne başka firmalar da dahil olmaya başladı. Fakat bu sektörde ilk olan Çinli bir firma var. O firma, diğer firmalar kadar işlevsel olmasa da dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu FlexPai'yi üreten Royale. Royale, ilk FlexPai'den sonra sektördeki hıza yetişmek için şimdi ise FlexPai 2'nin duyurusunu yaptı.
FlexPai 2'nin özellikleri arasında 7,8 inç büyüklüğünde ekran var. Bu ekran dışa doğru katlanıldığında 5,5 inç ve 5,4 inç olmak üzere iki farklı ekran ortaya çıkıyor. Telefonun hem önü hem de arkası tıpkı Xiaomi Mi Alpha gibi ekran ile kaplanıyor. Katlanabilir akıllı telefon gücünü ise Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 ile gelen telefonun bataryası ise 18W hızlı şarj desteğine sahip ve 4450 mAh değerinde. Bu batarya kağıt üzerinde yeterli gözükmese de son sözü incelemeler söyleyecek.
FlexPai 2'nin kameraları Huawei Mate Xs gibi hem ön kamera hem de arka kamera olarak görev yapıyor. Bu kameralar 64 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 32 MP portre kamera olarak sıralanıyor.
FlexPai 2 fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 1,471 dolar olarak açıklanmış durumda. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip en üst model için ise yaklaşık 1,707 dolar ödenmesi gerekecek. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olan katlanabilir telefon Çin'de ön siparişe sunulacak.
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