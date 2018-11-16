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Uygun fiyatlı oyuncu mouse’u

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Son dönemde ülkemizdeki döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, ister istemez birçok sektörü etkiledi. Haliyle son tüketiciler de alım yapma tarafında daha tutumlu davranıyor, imkan varsa daha uygun fiyatlı ürünlere yöneliyor.

Uygun fiyatlı oyuncu mouse’u

Rapoo’nun hazırladığı Rapoo V25S optik oyuncu mouse’u da oyun tutkunlarının deneyebileceği uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi.

Ürünü elinize aldığınızda oldukça ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu hissetmeniz uzun sürmüyor. Yanlarda kullanılan ve terlemeye izin vermeyen yumuşak malzeme sayesinde tutuş hissi gayet sağlam ve kullanımı rahat. Dikkat çekici bir diğer detay ise, Rapoo V25S’in hem sol hem de sağ elde kullanıma izin veriyor olması. Tasarım hatları da buna göre belirlenmiş, ama tabii sol yan taraftaki tuşların kullanımı için sağ el tercihi daha uygun.
V25S, 130 gram ağırlığında ve 1.8 metrelik örgü USB kabloya sahip. PC’nize takar takmaz LED aydınlatma sistemi devreye giriyor ve adeta mouse’un hemen her yanı ışıl ışıl parlıyor. Ürünün tık tuşları da yeterli büyükte, hem görünüşü hem de kullanım rahatlığı ile beğenimizi topluyor. Can sıkan bir detay ise, sol yan tarafta konumlandırılan ve sağ baş parmağınızla kontrol edebileceğiniz ikili tuş sisteminin basış hissinin pek başarılı olmaması. Sanki tuşa bastıkça içe çöküyor hissi oluşturuyor.

Mouse’da Profesyonel 3320 Gaming sensörü yer alıyor. 14 farklı DPI seviyesine sahip ve 7 tanesini seçip hızlıca aralarında geçişler yapabiliyorsunuz. 7000DPI seviyesine kadar destek sunan mouse, normal mouse’lara kıyasla online arenada sizi avantajlı konuma getiriyor. Ama tabii Razer ve Logitech gibi üreticilerin hazırladığı gaming ürünleriyle kıyaslandığında çok da iddialı denemez. Tabii fiyat konusunu da unutmamak gerekli burada.

V25S’i tam kapasite kullanabilmek için rapoo.com adresine giderek ücretsiz yazılımını indirmeniz gerekiyor. Türkçe dil desteği bulunmayan bu yazılım sayesinde ürünün ışık – renk profillerinde düzenlemeler yapabilir (üç farklı bölge olarak ayrı ayrı düzenleme var), tuşlara özel atamalar yapabilirsiniz. Yine DPI tarafında seçimler yaparak özelleştirdiğiniz profilinizi direkt mouse’un içinde yer alan kayıt alanına aktarabiliyorsunuz.

Son sözlere gelecek olursak, ürünün 24 dolarlık satış fiyatı bulunuyor ve o da yaklaşık 132 TL’ye denk geliyor. Şık ve kullanışlı bir tasarımı bulunan mouse, online arenalarda çok da iddialı olmayan, oyunlarda senaryo modu tercihi ağır basan oyuncular için erişilebilir tercihlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rapoo Rapoo V25S

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