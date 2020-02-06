Uygun fiyatlı Realme 5i’nin Türkiye fiyatı!

6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefon, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor.

Telefonda; 12 Megapiksel Sony IMX386 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram değerinde arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.

64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile arttırma imkanı sunan telefonda parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu okuyucu ekran yerine fiyatı uygun tutmak adına fiziki olarak telefonun arka bölümüne konumlandırılmış durumda.

REALME 5İ TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)

Adreno 610 GPU grafik birimi

4 GB RAM

64 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel Sony IMX386 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram arka kamera

8 Megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, Micro USB

5.000 mAh kapasiteli ekran

Bulut oyun servisi Nvidia GeForce Now Türkiye’de kullanıma sunuldu!

