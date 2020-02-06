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Uygun fiyatlı Realme 5i’nin Türkiye fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Realme’nin geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu Realme 5i modeli bugün Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu. 14 Şubat 2020 tarihine kadar bu model Türkiye’de 1.499 TL’den satışa sunulacak. 14 Şubat tarihinden sonra ise telefonun fiyatı 1.699 TL’ye yükselecek.

Uygun fiyatlı Realme 5i’nin Türkiye fiyatı!

6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefon, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor.

Telefonda; 12 Megapiksel Sony IMX386 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens  f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram değerinde arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.

64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile arttırma imkanı sunan telefonda parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu okuyucu ekran yerine fiyatı uygun tutmak adına fiziki olarak telefonun arka bölümüne konumlandırılmış durumda.

REALME 5İ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)
Adreno 610 GPU grafik birimi
4 GB RAM
64 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
12 Megapiksel Sony IMX386 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens  f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyafram arka kamera
8 Megapiksel ön kamera
Parmak izi okuyucusu
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, Micro USB
5.000 mAh kapasiteli ekran

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Realme 5i Realme Realme 5i Türkiye satış fiyatı

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