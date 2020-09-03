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Uygun fiyatlı Tecno Spark Go 2020 göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Halihazırda ülkemizde de hizmet veren Tecno yeni telefonunu tanıttı. İşte Tecno Spark Go 2020 ile ilgili detaylar.

Uygun fiyatlı Tecno Spark Go 2020 göründü

Akıllı telefon pazarının en genç isimlerinden biri olan Tecno kısa süre önce Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Şimdiye kadar Türkiye pazarında aktif bir görüntü çizmeyi başaramayan Tecno orta segmente hitap eden yeni modelini tanıttı.

TECNO SPARK GO 2020 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Tecno’nun yeni modeli Spark Go 2020 şirketin diğer modellerinde de olduğu gibi MediaTek tabanlı bir yonga setiyle geliyor.

Gücünü Helio A20 yongasından alan modelde 2GB RAM ve 32GB da dahili depolama alanı yer alıyor. Bu alan microSD kart desteği sayesinde 256GB daha arttırılabiliyor.

HD+ çözünürlüğünde 6.52 inçlik ekranla gelen telefonda damla çentik tasarımı tercih edilmiş. Cihazın arka yüzünde 13MP + 2MP’lik çift kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde ise 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

TECNO SPARK GO'NUN FİYATI BELLİ OLDU

5000 mAh çözünürlüğüne sahip telefonun en cazip yanı ise fiyatı. Tecno bu modeli için yalnızca 75 euroluk bir etiket belirlemiş durumda. Evet telefonun muazzam özelliklere sahip olmadığı gün gibi ortada. Lakin 75 euro’ya da daha iyisini bulmak pek kolay olmayacaktır.

Tecno’nun bu uygun fiyatlı modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı şimdilik bilinmiyor. Lakin genel kanı modelin Türkiye’de de satışa çıkabileceği yönünde. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Dileriz telefon absürt bir fiyat etiketiyle Türkiye’ye gelmez.

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