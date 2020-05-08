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Uygun fiyatlı telefon: Vivo Y30

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Amiral gemisi modellerinden sonra orta segmentte odaklanan Vivo, bugün merakla beklenen yeni giriş seviyesi telefonu Vivo Y30 ile karşımıza çıktı. Özellikleri ve tasarımı ile giriş segmenti gibi görünmeyen bu telefon 6.47 inç büyüklüğünde 1560 x 720 çözünürlüğünde Ultra O ekran ile geliyor.

Uygun fiyatlı telefon: Vivo Y30

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 12nm yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. 64 GB dahili depolama birimine sahip olan bu model microSD kart ile 512 GB‘a kadar hafıza arttırım imkanı da sunuyor. Gelelim telefonun kamera özelliklerine.

VİVO Y30 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka bölümünde 13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera yer alıyor.

6.5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon Dazzle Blue ve Moonstone White renk seçenekleri ile 200 dolar fiyat etiketiyle çok yakında satışa sunulacak. Ülkemize gelmeyecek olan bu modelin ilk olarak Çin’de satışa sunulacağını belirtelim.

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