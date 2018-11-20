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Uygun fiyatlı Vivo 1817 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:32 | Son Güncelleme

Genel olarak uygun fiyatlı modelleri ile dikkatleri üzerine çeken Vivo, yeni bir model üzerinde çalışıyor. İşte yeni Vivo modeli hakkındaki ilk detaylar.

Uygun fiyatlı Vivo 1817 ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, aynı diğer Çinli üreticiler gibi agresif fiyat politikasına sahip bir şirket. Yani pek çok Vivo modelinin, pazardaki rakiplerine oranla daha uygun fiyatlardan satıldığını söylemek, yanlış olmayacaktır. Uygun fiyatları sayesinde, kısa süre içerisinde önemli bir müşteri kitlesine erişen Çinli üretici, yeni modeli ile bu kitleyi biraz daha genişletmeyi hedefliyor.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni Vivo modeli, şimdi de performans testinde göründü.

Yeni Vivo modeli GeekBench testinde 1817 model numarası ile ortaya çıktı. Bu model numarasına göre yeni modelin Y serisine ait olacağını söyleyebiliriz.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre, yeni Vivo modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 439 yonga setinden alıyor. Bilindiği üzere bu yonga seti Y93 ve Y95 modellerinde de kullanılmıştı. 2GB RAM’e sahip olan Vivo 1817, kutudan ilk çıktığında ise Android Oreo 8.1 ile çalışacak.

Şimdilik Geekbench testiyle ortaya çıkan bilgiler bunlar. Kullanılan yonga seti ve RAM miktarına bakacak olursak, Vivo 1817 özellikleri itibariyle giriş segmentine hitap eden bir model. Bu da yeni Vivo cihazının muhtemelen 140 ile 170 dolar bandında bir fiyattan satışa sunulacağı anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo akıllı telefon

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