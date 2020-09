Uygun fiyatlı Xbox Series S resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

Xbox Series S uzun bir zamandır gündeme geliyordu. Buna bağlı olarak, performans odaklı Xbox Series X'in tek başına gelmeyeceğine yönelik söylentiler de son zamanlarda artmıştı. Yapılan son sızıntılar ise uygun fiyatlı oyun konsolunun fiyatını ve çıkış tarihini ortaya çıkartmıştı. Nitekim, son sızıntılardan sonra Microsoft da Xbox Series S'in tanıtım vaktinin geldiğini anlamış olacak ki Xbox Series S'i resmen tanıttı.

Uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S, Microsoft'a bağlı Xbox resmi hesabı üzerinden paylaşıldı. Xbox resmi hesabı 'hadi resmileştirelim' diyerek Xbox Series S'in bir görselini ve fiyatını paylaştı. Böylece Xbox Series S'in onca sızıntının ve söylentinin ardından çıkış yapacağı kesinleşti.

???? Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq