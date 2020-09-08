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Uygun fiyatlı Xbox Series S resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Microsoft, Xbox Series S'i resmen doğruladı. Xbox Twitter hesabı, bir tweet atarak Xbox Series S'in tanıtımını yaptı. Peki uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S nasıl görünüyor? Xbox Series S fiyatı ne kadar?

Uygun fiyatlı Xbox Series S resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

Xbox Series S uzun bir zamandır gündeme geliyordu. Buna bağlı olarak, performans odaklı Xbox Series X'in tek başına gelmeyeceğine yönelik söylentiler de son zamanlarda artmıştı. Yapılan son sızıntılar ise uygun fiyatlı oyun konsolunun fiyatını ve çıkış tarihini ortaya çıkartmıştı. Nitekim, son sızıntılardan sonra Microsoft da Xbox Series S'in tanıtım vaktinin geldiğini anlamış olacak ki Xbox Series S'i resmen tanıttı.

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Uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S, Microsoft'a bağlı Xbox resmi hesabı üzerinden paylaşıldı. Xbox resmi hesabı 'hadi resmileştirelim' diyerek Xbox Series S'in bir görselini ve fiyatını paylaştı. Böylece Xbox Series S'in onca sızıntının ve söylentinin ardından çıkış yapacağı kesinleşti.

XBOX SERİES S'İN FİYATI NE KADAR?

Xbox, Xbox Series S'in özelliklerine dair kısıtlı bir bilgi sundu. Tweetinde 'şimdiye kadarki en küçük Xbox'ta yeni nesil performans' diyerek oyun konsolunun boyutuna ve performansına dair ipucu verdi. Xbox resmi hesabı Xbox Series S'in fiyatını ise 299 dolar olarak açıkladı. Oyun konsolunun teknik özelliklerine dair ise henüz resmi bir bilgi yok.

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