Uygun fiyatlı: Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Mi 10T etkinliğinde Xiaomi, önce Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu tanıttı. Daha sonra ise Xiaomi'den beklenen bir atak geldi. Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun özellikleri kırpılmış, uygun fiyatlı seçeneği Xiaomi Mi 10T Lite etkinlikte görücüye çıktı.

XİAOMİ Mİ 10T LİTE ÖZELLİKLERİ

Mi 10T Lite özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran var. Telefon gücünü ise 5G destekli Snapdragon 750G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanına ise 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı konumlanıyor. Mi 10T Lite enerjisini 33W hızlı şarj destekli 4820 mAh değerindeki pilinden sağlıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yanında yer alıyor. LiquidCool teknolojisi ise Mi 10T Lite'da bulunuyor ve bu sayede telefonun ısınmasının önüne geçiliyor.

Xiaomi Mi 10T Lite'ın arkasında ise değişik bir tasarım ile karşımıza çıkan dörtlü bir kamera sistemi var. Bu sistemdeki kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Unutmadan söyleyelim; Telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde.