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Uygun fiyatlı: Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun tanıtıldığı etkinlikte Xiaomi Mi 10T Lite da görücüye çıktı. Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone SE 2020 gibi akıllı telefonlara doğrudan rakip. İşte detayları.

Uygun fiyatlı: Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Mi 10T etkinliğinde Xiaomi, önce Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu tanıttı. Daha sonra ise Xiaomi'den beklenen bir atak geldi. Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun özellikleri kırpılmış, uygun fiyatlı seçeneği Xiaomi Mi 10T Lite etkinlikte görücüye çıktı.

XİAOMİ Mİ 10T LİTE ÖZELLİKLERİ

Mi 10T Lite özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran var. Telefon gücünü ise 5G destekli Snapdragon 750G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanına ise 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı konumlanıyor. Mi 10T Lite enerjisini 33W hızlı şarj destekli 4820 mAh değerindeki pilinden sağlıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yanında yer alıyor. LiquidCool teknolojisi ise Mi 10T Lite'da bulunuyor ve bu sayede telefonun ısınmasının önüne geçiliyor.

Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri

Xiaomi Mi 10T Lite'ın arkasında ise değişik bir tasarım ile karşımıza çıkan dörtlü bir kamera sistemi var. Bu sistemdeki kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Unutmadan söyleyelim; Telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde.

Xiaomi Mi 10T Lite kamera

XİAOMİ Mİ 10T LİTE FİYATI

Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı 279 euro olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 128 GB dahili depolama alanına sahip model için ise 329 euro ödenmesi gerekiyor. Mi 10T Lite üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

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