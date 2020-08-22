Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Xiaomi bir Poco modeli için daha kolları sıvadı. Hatırlanacağı üzere Çin’in önde gelen üreticilerinden OnePlus kısa bir süre önce orta segment için yayınladığı Nord modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Premium özelliklere sahip Nord modelinin orta segmentte rakipsiz kalması üzerine Xiaomi harekete geçti. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Xiaomi 120Hz’lik OLED ekrana sahip yeni bir modelle Nord’a rakip olacak.

Xiaomi’nin yeni Poco modelinin Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G yongasından güç alacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere bu yonga setinden 5G desteği de mevcut. Dolayısıyla Xiaomi yeni orta seviye modelinde 5G desteğine de yer verecek.

33W hızlı şarj desteğine sahip olan yeni Poco modelinin 64MP’lik ana kamera ile güçlendirileceği ve 120Hz’lik bir ekrana sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

Xiaomi yeni Poco modelinin fiyatını Nord’a göre uygun tutarak OnePlus’ın önüne geçmeyi planlıyor. Elbette Çinli üreticinin bu modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı şimdilik netlik kazanmış değil. Daha da önemlisi Xiaomi’nin bu modelini ne zaman tanıtacağı da henüz bilinmiyor. Fakat Nord’a rakip olmak istiyorsa Xiaomi’nin elini biraz çabuk tutması gerekecek.

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