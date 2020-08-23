HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor

Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Xiaomi, OnePlus’ın Nord modeline rakip olacak yeni bir Poco modeli tasarlıyor. İşte yeni Poco modeli ile ilgili tüm detaylar.

Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Xiaomi bir Poco modeli için daha kolları sıvadı. Hatırlanacağı üzere Çin’in önde gelen üreticilerinden OnePlus kısa bir süre önce orta segment için yayınladığı Nord modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Premium özelliklere sahip Nord modelinin orta segmentte rakipsiz kalması üzerine Xiaomi harekete geçti. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Xiaomi 120Hz’lik OLED ekrana sahip yeni bir modelle Nord’a rakip olacak.

Xiaomi’nin yeni Poco modelinin Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G yongasından güç alacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere bu yonga setinden 5G desteği de mevcut. Dolayısıyla Xiaomi yeni orta seviye modelinde 5G desteğine de yer verecek.
33W hızlı şarj desteğine sahip olan yeni Poco modelinin 64MP’lik ana kamera ile güçlendirileceği ve 120Hz’lik bir ekrana sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında.
Xiaomi yeni Poco modelinin fiyatını Nord’a göre uygun tutarak OnePlus’ın önüne geçmeyi planlıyor. Elbette Çinli üreticinin bu modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı şimdilik netlik kazanmış değil. Daha da önemlisi Xiaomi’nin bu modelini ne zaman tanıtacağı da henüz bilinmiyor. Fakat Nord’a rakip olmak istiyorsa Xiaomi’nin elini biraz çabuk tutması gerekecek.

Hitman 3 Epic Store için özel olarak yayınlanacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!*Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!*
Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir?Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İlginizi Çekebilir
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AirBnb ev partilerini yasakladı
AirBnb ev partilerini yasakladı
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!
Ekran altı kameralı telefon
Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!
Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!*
Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...
Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...
Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..
Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.