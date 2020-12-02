Uygun fiyatlı ZTE Blade V2021 geliyor

Çinli teknoloji üreticisi ZTE, 2 Aralık’ta (bugün) V2020’nin halefi olan ZTE Blade V2021 modelini tanıtacağını doğruladı. Şirket, telefon için 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeren üçlü arka kameraları onayladı. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da bu telefonda yer alacak.

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti yer alacak. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan telefonda 8 megapiksellik ön kamera da bulunacak.

Telefonun fiyatının 300 doları aşmaması bekleniyor. 5G konusunda en uygun telefonlardan biri olmasını beklediğimiz Blade V2021’in Türkiye pazarında satışa sunulmayacağını belirtelim.

ZTE BLADE V2021 ÖZELLİKLERİ

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x720 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 7nm yonga seti (2 x 2GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC3 GPU

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

64GB / 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

512 GB’a kadar microSD kart desteği

ColorOS 7.2 tabanlı Android 10 işletim sistemi

48MP ana f/1.79 diyafram lens + 8MP 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 MP makro lens f/2.4 diyafram

8MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu

3.5mm audio jack, FM Radio

Boyutlar: 165.9×75.8×8.9mm

Ağırlık: 188g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

4000mAh kapasiteli batarya

Vaka sayısı 31.219 oldu! Tehlike çanları çalıyor!

