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Uygun fiyatlı ZTE Blade V2021 geliyor

02.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Uygun fiyatlı ZTE Blade V2021 geliyor

Telefon pazarında uzun zamandır sesi çıkmayan ZTE, bu sessizliğini uygun fiyatlı ZTE Blade V2021 ile bozacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji üreticisi ZTE, 2 Aralık’ta (bugün) V2020’nin halefi olan ZTE Blade V2021 modelini tanıtacağını doğruladı. Şirket, telefon için 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeren üçlü arka kameraları onayladı. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da bu telefonda yer alacak.

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti yer alacak. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan telefonda 8 megapiksellik ön kamera da bulunacak.

Telefonun fiyatının 300 doları aşmaması bekleniyor. 5G konusunda en uygun telefonlardan biri olmasını beklediğimiz Blade V2021’in Türkiye pazarında satışa sunulmayacağını belirtelim.

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ZTE BLADE V2021 ÖZELLİKLERİ

  • 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x720 çözünürlüğünde LCD ekran
  • Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 7nm yonga seti (2 x 2GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)
  • Mali-G57 MC3 GPU
  • 4GB / 6GB LPDDR4x RAM
  • 64GB / 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
  • 512 GB’a kadar microSD kart desteği
  • ColorOS 7.2 tabanlı Android 10 işletim sistemi
  • 48MP ana f/1.79 diyafram lens + 8MP  120 derece ultra geniş açılı lens + 2 MP makro lens f/2.4 diyafram
  • 8MP ön kamera
  • Parmak izi okuyucusu
  • 3.5mm audio jack, FM Radio
  • Boyutlar: 165.9×75.8×8.9mm
  • Ağırlık: 188g
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
  • 4000mAh kapasiteli batarya

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