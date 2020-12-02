Uygun fiyatlı ZTE Blade V2021 geliyor

Çinli teknoloji üreticisi ZTE, 2 Aralık’ta (bugün) V2020’nin halefi olan ZTE Blade V2021 modelini tanıtacağını doğruladı. Şirket, telefon için 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeren üçlü arka kameraları onayladı. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da bu telefonda yer alacak.
6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti yer alacak. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan telefonda 8 megapiksellik ön kamera da bulunacak.
Telefonun fiyatının 300 doları aşmaması bekleniyor. 5G konusunda en uygun telefonlardan biri olmasını beklediğimiz Blade V2021’in Türkiye pazarında satışa sunulmayacağını belirtelim.
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