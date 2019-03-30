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"Uygunsuz görüntülerle" şantaj iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Mersin'de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiden şantajla 25 bin lira aldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de fuhuş için gittiği evde uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiden, şantajla 25 bin lira aldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre M.B, internet üzerinden fuhuş için anlaştığı bir kadının evinde Ç.B. ve E.B'nin uygunsuz görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı, şüphelilere görüntüleri yaymamaları için 25 bin lira verdiği iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zanlıları merkez Yenişehir ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, bir av tüfeği, çok sayıda kamera kaseti, 25 fişek, bir kurusıkı tabancayla uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Mersin

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