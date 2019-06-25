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Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri ruhsatsız bir işletmede uygun olmayan koşullarda üretildiği tespit edilen 3 ton salçaya el konularak imha edildi.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mütevelli Mahallesi’nde bir işletmeyi denetledi.

Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri ruhsatsız bir işletmede uygun olmayan koşullarda üretildiği tespit edilen 3 ton salçaya el konularak imha edildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mütevelli Mahallesi’nde bir işletmeyi denetledi. Yapılan denetimlerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmede, hijyen koşullarına uygunsuz bir şekilde salça üretimi yapıldığı belirlendi. Halkın sağlığını korumak adına zabıta ekiplerince el konulan 3 ton salça, toprağa gömülerek imha edildi. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

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