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Uygunsuz sitelerde fotoğraf paylaştı! Çocuk, kadın demedi, herkesin kabusu oldu, mağdurları isyan ettiren karar

07.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

H.V. isimli bir kadın, saplantı yaptığı insanların hayatını kabusa çevirdi, defalarca siber zorbalık yaptı. Son olarak hedefinde patronu ve şirket çalışanları vardı. Şirket çalışanı bir kadın kendisinin fotoğraflarının H.G. tarafından 18 yaş üstü sitelerde paylaşıldığını belirtti. Şirket sahibi ise 7 yaşındaki kızının fotoğraflarının H.G. tarafından müstehcen sitelere koyulduğunu aktardı. Defalarca yakalanıp serbest bırakılan kadın yine tutuklanmayınca mağdurları isyan etti.

Uygunsuz sitelerde fotoğraf paylaştı! Çocuk, kadın demedi, herkesin kabusu oldu, mağdurları isyan ettiren karar

Saplantılı olduğu kişilerin hayatını kabusa çeviren H.G. isimli kadın Antalya'da yakalandı. Defalarca yakalanıp serbest bırakılan kadın bu sefer de tutuklanmadı. Bu duruma mağdurlar isyan etti. H.G.'nin eskinden çalıştığı şirkette bulunan bir kadın kendisine ait fotoğrafların 18 yaş üstü sitelerde paylaşıldığını belirtti. Bununla da kalmayan kadın, şirket sahibinin 7 yaşındaki kızına ait fotoğrafları da müstehcen sitelere koydu.

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PARA KOPARABİLMEK İÇİN KORKUNÇ SALDIRILARDA BULUNDU

İddiaya göre H.G. takıntılı olduğu kim varsa hepsine şantaj yaptı. Çocuk, kadın demeden onlarca kişinin kabusu oldu. Sağlık hizmetleri veren bir şirkette çalışan H.G. uygunsuz davranışları yüzünden 1,5 yıl önce işten çıkarılmıştı ama hazmedemedi. Hedefinde hem patronu hem de çalışanlar vardı. Aslında bu ilk değildi, kimin hayatına girdiyse para koparabilmek için korkunç saldırılarda bulundu. H.G.'nin mağdur ettiği bilinen 40 kişi arasında şirketin sahibi Alper ile şirket çalışanı Tuğçe vardı.

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"FOTOĞRAFLARIM 18 YAŞ ÜSTÜ SİTELERDE PAYLAŞILDI"

Mağdur Tuğçe, H.G.'nin daha önce evini kurşunlattığını, kendisini terörist olarak gösterdiğini ifade etti. Kendisi adına hesaplar açıldığını ifade eden Tuğçe, fotoğraflarının 18 yaş üstü sitelerde paylaşıldığını belirtti.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Show Haber'in haberine göre H.G. mağdurların çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp adres bile gösterdi. Şirket sahibi Alper ise 7 yaşındaki kızının fotoğraflarının H.G. tarafından müstehcen sitelere koyulduğunu ve paylaşımlar yapıldığını aktardı.

YAKALANIP SERBEST BIRAKILDI! MAĞDURLAR İSYAN ETTİ

16 suçtan aranan ve 52 suç dosyası bulunan H.G. daha önce defalarca yakalanmış ve serbest bırakılmıştı. H.G. son olarak Antalya'da saklandığı adresinde yakalandı ve yine serbest bırakıldı. Mağdurları ise isyan etti.

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